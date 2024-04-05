المقاومة: استهداف تحرك لجنود العدو في المالكية وتدمير آلية عسكرية عند بوابة موقع المطلة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" بيانان جاء فيهما:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:50) من صباح يوم الجمعة 05-04-‏‏2024 ‏تحركاً لجنود وآليات العدو في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا ‏إصاباتٍ مؤكدة".‏

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:50) من صباح يوم الجمعة 05-04-‏‏2024 آليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، فأصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيلٍ وجريح".