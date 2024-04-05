المقاومة: استهداف تحرك لجنود العدو في المالكية وتدمير آلية عسكرية عند بوابة موقع المطلة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" بيانان جاء فيهما:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:50) من صباح يوم الجمعة 05-04-2024 تحركاً لجنود وآليات العدو في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا إصاباتٍ مؤكدة".
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:50) من صباح يوم الجمعة 05-04-2024 آليةً عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، فأصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح".