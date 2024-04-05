استباحة العدو الاسرائيلي لداتا اللبنانيين وصلت الى واتسآب

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افادت مصادر في المقاومة لـ”الديار”، بأن العدو الاسرائيلي استباح “داتا” اللبنانيين كاملة، إذ ثبُت أن العدو قادر على معرفة كامل تفاصيل حياة اللبنانيين الأساسية من أرقام الهواتف، وتبين قدرته على استخدام أرقام هواتف محلية لإجراء الاتصالات من خارج لبنان، وقدرته على رصد المكالمات واستباحة التطبيقات، حتى تطبيق “الواتس اب” الذي استخدمه العدو أحيانا في إرسال رسائل نصية لأحد المقاومين، الذين أصيبوا إصابة طفيفة في احدى العمليات، وقد تبين حجم الاستباحة والاستفادة من مسألة الهواتف، عندما دعا أمين عام حزب الله السيد نصر الله الى تخلي المقاومين عن هواتفهم، وتنبه المواطنين عما يتطرقون إليه عبر الهواتف.