لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد... وهذا ما سيحمله

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يسيطر طقس مستقر ورطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يتقلب محلياً ليل اليوم الجمعة، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان بعد ظهر يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً جنوب غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً ويشتد تأثيره اعتباراً من ظهر يوم الإثنين المقبل حيث تتساقط الأمطار بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة

○ *الطقس المتوقع في لبنان:*

○ *الجمعة:*

- قليل الغيوم إلى غائم جزئياً.

- انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل.

- يتكون الضباب على المرتفعات.

- احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلاً شمال البلاد.

○ *السبت:*

- غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.

- يتشكل الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

○ *الأحد:*

- غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالانخفاض على الجبال وفي الداخل.

- يتحول الطقس اعتبارا من بعد الظهرالى غائم مع ضباب على المرتفعات.

- تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية متقطعة خلال النهار ومن المتوقع أن تشتد أحياناً اعتباراً من فجر الاثنين مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

- تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

○ *الاثنين:*

- غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات.

- دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- تتساقط أمطار محلية تشتد أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد.