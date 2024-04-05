الجمهورية: وقف للنار في غزة... كيف سينعكس على الأوضاع في لبنان؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في ظل القلق والترقّب الإسرائيليين لردٍ إيراني غير معروف الحجم والنوع على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، لا تزال كل الاوساط المعنية في الداخل والخارج تتوقع حصول وقف للنار في غزة في قابل الأيام من شأنه اذا حصل أن يفتح الباب أمام حلول لأزمات وملفات أخرى في المنطقة، ومنها لبنان الذي ينتظر حراك سياسيا داخليا بعد عيد الفطر مشفوعا باستئناف اللجنة الخماسية العربية والدولية لقاءاتها اللبنانية دفعاً في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي، وهو أمر يمكن أن يتعزز في حال انعكست هدنة غزة المرتقبة وقفاً لإطلاق النار على الجبهة الجنوبية، ومن شأنه أن يعيد الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان لاستئناف مهمته الهادفة إلى إنتاج حل متكامل يُوائم بين تنفيذ القرار الدولي 1701 على الحدود الجنوبية وبين إقامة سلطة لبنانية جديدة منطلقها انتخاب رئيس جمهورية جديد.