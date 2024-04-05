عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 نيسان 2024

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الأخبار: أميركا ترفع السقف: لوقف النار الآن

مجلس الوزراء يكتفي بزيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة: لا زيادة غلاء معيشة

متمّمات غذائيّة للأطفال منتهية الصلاحية في الصيدليات







النهار: توطين مقنّع للسوريين وإضاءة أولى على خسائر الحرب

الجمهورية: أجندة لبنان خارجية بإمتياز

خيار واحد أمام طهران

البناء: حوار ساخن بين بايدن ونتنياهو على خلفية أكلاف التوحش الإسرائيلي على أميركا/ الكيان يدخل هلع الحرب مع حتمية الرد الإيراني: فتح الملاجئ واستدعاء الاحتياط/ الناطق العسكري يدعو لشد الأعصاب والتقنين في سحب الأموال وتخزين التموين

اللواء: نحو معادلات جديدة للاشتباك بعد العيد

ميقاتي: تطويق أزمة مع قبرص.. والمجلس الدستوري يُصدر قراره حول الموازنة

نداء الوطن: ردّ الودائع إستنسابياً: أول هندسة مالية كبيرة ومكشوفة لمنصوري

الحاج حسن: 3 مليارات دولار خسارة الزراعة في الجنوب

التوتر الإيراني-الإسرائيلي إلى الذروة والأمم المتحدة: الوضع خطر جداً



l'orient le jour: La question des migrants syriens provoque des remous entre Beyrouth et Nicosie



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تسمح «مؤقتا» بوصول المساعدات إلى غزة عبر حدودها مع شمال القطاع