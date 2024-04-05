عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 نيسان 2024

الأخبار: أميركا ترفع السقف: لوقف النار الآن
مجلس الوزراء يكتفي بزيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة: لا زيادة غلاء معيشة
متمّمات غذائيّة للأطفال منتهية الصلاحية في الصيدليات
النهار: توطين مقنّع للسوريين وإضاءة أولى على خسائر الحرب
الجمهورية: أجندة لبنان خارجية بإمتياز
خيار واحد أمام طهران
البناء: حوار ساخن بين بايدن ونتنياهو على خلفية أكلاف التوحش الإسرائيلي على أميركا/ الكيان يدخل هلع الحرب مع حتمية الرد الإيراني: فتح الملاجئ واستدعاء الاحتياط/ الناطق العسكري يدعو لشد الأعصاب والتقنين في سحب الأموال وتخزين التموين
اللواء: نحو معادلات جديدة للاشتباك بعد العيد
ميقاتي: تطويق أزمة مع قبرص.. والمجلس الدستوري يُصدر قراره حول الموازنة
نداء الوطن: ردّ الودائع إستنسابياً: أول هندسة مالية كبيرة ومكشوفة لمنصوري
الحاج حسن: 3 مليارات دولار خسارة الزراعة في الجنوب
التوتر الإيراني-الإسرائيلي إلى الذروة والأمم المتحدة: الوضع خطر جداً
l'orient le jour: La question des migrants syriens provoque des remous entre Beyrouth et Nicosie
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تسمح «مؤقتا» بوصول المساعدات إلى غزة عبر حدودها مع شمال القطاع