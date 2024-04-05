أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 نيسان 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



استغرب مرجع في القانون الدولي عدم قيام أي جهة ذات صفة بالتحرّك للتقدّم بدعوى أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة بحق قادة جيش الاحتلال ورئيس وأعضاء حكومته بتهمة القتل الجنائيّ المتعمّد في عملية القتل المتعمّد للبعثة الأمميّة لمؤسسة المطبخ المركزيّ العالميّ، خصوصاً أن الاعتراف الإسرائيلي بالمسؤولية قد تمّ، وأن الجريمة مثبتة بأسماء الضحايا وهويّاتهم وطبيعة مهامهم وأن مؤسس المطبخ قال إن القتل تمّ قصداً وشاركه بذلك آخرون والحافز للقتل ينسجم مع الاتهام الذي يواجه الكيان أمام محكمة العدل الدوليّة باعتماد التجويع سياسة ضمن إطار جرائم الإبادة.



خفايا

قال مصدر دبلوماسيّ إنه لاحظ تبدّلاً جوهرياً في سلوك ومواقف الخصوم المحليّين لقوى محور المقاومة من الحيادية الى العدائية، لافتاً إلى بيانات حركة فتح المتكرّرة ضد حركة حماس وإعلان حكومة التحالف في اليمن أن المطلوب إنهاء أنصار الله عسكرياً لتحقيق الاستقرار، وتصاعد الخطاب العدائيّ لحزب الله في بعض الأوساط اللبنانية، ووضع هجوم جيش العدل في إيران ومثله التصعيد من جماعات إدلب وشرق الفرات في سورية في الإطار ذاته. وقال يبدو أن “أمر عمليات قد صدر للجميع بالتحرّك إن أرادوا أن تكون لهم مكانة وحساب في واشنطن”.

اللواء: أسرار

همس

عادت المخاوف من أن تتقدم جبهة الجنوب على جبهة رفح، بعد اقتراب التباين الأميركي الإسرائيلي من نقطة حاسمة!

غمز

تدور وراء مواقع التواصل، بدايات لحملات متبادلة بين مؤيدين ومعارضين لما يجري في الجنوب.

لغز

بات بحكم المؤكد أن مصرفين أو أكثر بات مصيرهما أحد الاحتمالين: إعلان الإفلاس أو الدمج.

نداء الوطن: خفايا

لوحظ أنّ مجلس الوزراء وافق على إعطاء المجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية لتغطية المخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء المجلس (حوالى 4 آلاف دولار لكل منهم)، فيما المجلس الدستوري يناقش الطعون المقدمة بقانون الموازنة العامة، ومن بين البنود المطعون فيها، تلك المتصلة بمنح سلف خزينة.

انشغلت أوساط قصر العدل ونقابة المحامين، بإقدام أحد الأحزاب على تكليف مهندس لمتابعة مهام رئاسة دائرة المحامين والتي تشمل التواصل مع مجلس النقابة والنقيب وسائر المحامين والأحزاب.

لوحظ أنّ مجلس الوزراء مدد عقود جمع وكنس النفايات الموقعة مع بعض الشركات في نطاق المتن، كسروان، بعبدا، الشوف، عاليه، وبيروت لمدة سنتين.