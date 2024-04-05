living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 نيسان 2024

5
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

استغرب مرجع في القانون الدولي عدم قيام أي جهة ذات صفة بالتحرّك للتقدّم بدعوى أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة بحق قادة جيش الاحتلال ورئيس وأعضاء حكومته بتهمة القتل الجنائيّ المتعمّد في عملية القتل المتعمّد للبعثة الأمميّة لمؤسسة المطبخ المركزيّ العالميّ، خصوصاً أن الاعتراف الإسرائيلي بالمسؤولية قد تمّ، وأن الجريمة مثبتة بأسماء الضحايا وهويّاتهم وطبيعة مهامهم وأن مؤسس المطبخ قال إن القتل تمّ قصداً وشاركه بذلك آخرون والحافز للقتل ينسجم مع الاتهام الذي يواجه الكيان أمام محكمة العدل الدوليّة باعتماد التجويع سياسة ضمن إطار جرائم الإبادة.


خفايا

قال مصدر دبلوماسيّ إنه لاحظ تبدّلاً جوهرياً في سلوك ومواقف الخصوم المحليّين لقوى محور المقاومة من الحيادية الى العدائية، لافتاً إلى بيانات حركة فتح المتكرّرة ضد حركة حماس وإعلان حكومة التحالف في اليمن أن المطلوب إنهاء أنصار الله عسكرياً لتحقيق الاستقرار، وتصاعد الخطاب العدائيّ لحزب الله في بعض الأوساط اللبنانية، ووضع هجوم جيش العدل في إيران ومثله التصعيد من جماعات إدلب وشرق الفرات في سورية في الإطار ذاته. وقال يبدو أن “أمر عمليات قد صدر للجميع بالتحرّك إن أرادوا أن تكون لهم مكانة وحساب في واشنطن”.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
عادت المخاوف من أن تتقدم جبهة الجنوب على جبهة رفح، بعد اقتراب التباين الأميركي الإسرائيلي من نقطة حاسمة!

 

غمز
تدور وراء مواقع التواصل، بدايات لحملات متبادلة بين مؤيدين ومعارضين لما يجري في الجنوب.

 

لغز

بات بحكم المؤكد أن مصرفين أو أكثر بات مصيرهما أحد الاحتمالين: إعلان الإفلاس أو الدمج.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

لوحظ أنّ مجلس الوزراء وافق على إعطاء المجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية لتغطية المخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء المجلس (حوالى 4 آلاف دولار لكل منهم)، فيما المجلس الدستوري يناقش الطعون المقدمة بقانون الموازنة العامة، ومن بين البنود المطعون فيها، تلك المتصلة بمنح سلف خزينة.

 

انشغلت أوساط قصر العدل ونقابة المحامين، بإقدام أحد الأحزاب على تكليف مهندس لمتابعة مهام رئاسة دائرة المحامين والتي تشمل التواصل مع مجلس النقابة والنقيب وسائر المحامين والأحزاب.

 

لوحظ أنّ مجلس الوزراء مدد عقود جمع وكنس النفايات الموقعة مع بعض الشركات في نطاق المتن، كسروان، بعبدا، الشوف، عاليه، وبيروت لمدة سنتين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   