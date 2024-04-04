الجيش: توقيف 3 مواطنين في المريجة وطرابلس

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٣ مواطنين وفقا لما يلي:

- توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية لارتكابه جرائم: الإتجار بالمخدرات وتعاطيها، إطلاق النار والإخلال بالأمن، الإتجار بالدراجات النارية المسروقة، وقيامه بتاريخ سابق بالتقاط صور له أمام مزارات دينية في مدينة جبيل مستعرضا سلاحه الفردي.

- توقيف المواطنَين (ع.ش.) و(ح.د.) في مدينة طرابلس لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبط كمية منها.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".