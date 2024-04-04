رسالة وبرقية شكر من أمير الكويت ورئيس الوزراء...لجنبلاط

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تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رسالة شكر من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، جاء فيها: “تلقينا بالتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم لنا بمناسبتي ذكرى العيد الوطني وذكرى يوم التحرير لدولة الكويت. وإذ أعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر ومن صادق التمنيات بهاتين المناسبتين الوطنيتين، لنتمنى لكم موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل التقدم والإزدهار. وتقبلوا خالص التقدير”.

كما تلقى جنبلاط برقية شكر جوابية من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وجاء في نص البرقية: “يطيب لنا أن نتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على تهنئتكم الكريمة بمناسبة إحياء بلادنا ذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى يوم التحرير. ويسعدنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن بالغ تقديرنا للعلاقات التاريخية والودية الوثيقة التي تربط بين بلدينا، مؤكدين حرصنا على تعزيزها وتوطيدها في شتى المجالات لما فيه تحقيق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين. خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم بموفور الصحة وتمام العافية، ولبلدكم الشقيق دوام التقدم والازدهار. وتقبلوا أسمى التحايا وصادق المودة”.