بوحبيب تبلغ من نظيرته اليابانية قرار بلادها معاودة تسديد مساهماتها للأونروا واستقبل السفير الصيني ووفدا من السفارة الألمانية

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية اليابان كاميكاوا يوكو، شكرت فيه ل"للبنان استضافته للنازحين والأعباء التي يتحملها"، وأبلغته بأن "اليابان قررت معاودة تسديد مساهماتها للأونروا".

وشكر لها بوحبيب هذا القرار، مشددا على "أهمية تمويل الأونروا كمصلحة مشتركة لضمان فرصة لمستقبل أفضل، وإبقاء أمل بحل عادل للقضية الفلسطينية".

وتوافق الوزيران بوحبيب ويوكو على "أهمية وضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتطبيق حل الدولتين، وخطورة الهجوم على رفح وما قد ينتج منه من تبعات وكارثة إنسانية".

كذلك، أكد بوحبيب "أهمية الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان من خلال التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701، الذي يبعد شبح الحرب والانفجار لأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها".

وفد من السفارة الألمانية

واستقبل بوحبيب وفدا من السفارة الألمانية يترأسه السفير الألماني جورج شتوكل-شتيلفريد، وتم التوقيع على اتفاق يهدف إلى إنشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي لبنك إعادة الإعمار الألماني (KfW) في لبنان.

كما التقى بوحبيب السفير الصيني تشيان مينجيان، الذي دعاه إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي سيعقد في بكين بـ30/5/2024.