بيان من الصليب الأحمر حول مساعدات لعائلات المناطق الحدودية... هذا ما تضمّنه

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، انه "دعما لصمود العائلات في المناطق الحدودية في جنوب لبنان، قام في خلال الفترة بين 20 آذار و 3 نيسان بتوزيع مساعدات على العائلات استفاد منها 4260 عائلة حيث تسلّمت كل عائلة حصتين واحدة غذائية وأخرى للنظافة وجرى ذلك في 29 بلدة مما تقع في نطاق جغرافي يبعد 5 كلم وكذلك 10 كلم عن خط الحدود".

وأضاف في بيان انه "سيستمر في توزيع المساعدات على العائلات في المناطق الحدودية دعماً لصمودهم بحسب الخطة الموضوعة ووفق الإمكانيات المتاحة".

ولفت الى ان "هذه المساعدات يتم توزيعها بالتنسيق مع غرف إدارة الكوارث في محافظتي النبطية والجنوب وإتحادات البلديات والبلديات وبدعم من الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".