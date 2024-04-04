الشمالي خلال افطار لعائلات شهداء الجيش في البقاع: المؤسسة العسكرية حافظت على هيبتها وبقيت متماسكة رغم الظروف

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لبت عائلات شهداء الجيش في البقاع دعوة كرم فراس ابو حمدان وعلاء الشمالي لتكريم الشهداء وتضحياتهم، بحفل افطار في مطعم "سما شتورا"، بحضور رئيس قسم الشؤون في جهاز الرعاية في الجيش العميد محمد الشعار، رئيس قسم شؤون العسكريين في منطقة البقاع العميد محمد الزمار، مدير مخابرات البقاع العميد محمد الامين ممثلا بالرائد الياس عيد، قائد فوج التدخل السادس العميد ديفيد بشعلاني ممثلا بالمقدم مدحت ايوب، قائد اللواء التاسع العميد سامر منصور، قائد اللواء الثالث العميد ماجد ياغي ممثلا بالعميد مانويل قسيس، العقيد الركن حسين شكر، رئيس مكتب مخابرات البقاع الغربي المقدم رضا سعد، آمر مفرزة استقصاء بعلبك المقدم خليل ناصر ورجل الاعمال غابي فرج.

الشمالي

بعد النشيد الوطني ونشيد الجيش، أثنى الشمالي على تضحيات الجيش، وقال: "انه من دواعي الفخر والاعتزاز ان نوجه تحية اكبار واجلال للجيش اللبناني ولقيادته الحكيمة، هذه المؤسسة هي ام المؤسسات التي حمت وما زالت تحمي هذا الوطن بكل ثقة وشجاعة، رافعة شعار شرف تضحية وفاء".

اضاف: "في هذه المناسبة نتقدم بأسمى معاني المحبة وآيات التقدير والاحترام للمؤسسة العسكرية ضباطا ورتباء وافرادا، واخص قيادته الحكيمة وعلى رأسها قائد الجيش العماد المقدام جوزاف عون".

وتابع: "هذه المؤسسة التي استطاعت رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة، ان تحافظ على هيبتها وعلى عملها المؤسساتي كي تبقى متماسكة وقوية للحفاظ على الوطن فكانت الاب الحامي والام الحاضنة للجميع".

واردف: "تحية للشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن شرف امتهم ودفاعاً عن قدسية ارضهم وعرضهم. حين يقف المرء أمامكم، وينظر في وجوهكم يرى فيها طاقات امل وتجدد. وما عسانا الا ان نكبر فيكم عنفوان المواقف المشرفة، واليوم نؤدي التحية للشهداء انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى*ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عن ربهم يرزقون".

وختم: "التحية لكل جندي حمل هم امته واهله فضحى بنفسه ليعيش الوطن. اما انتم يا ابناء الشهداء الابرار، جيل الغد الذي سيبنى الوطن بأيديكم وستحمونه بأشفار عيونكم، حاملين امانة الآباء ليحيا الوطن ويبقى اهله مرفوعي الرأس".

درع ومنح

ثم قدم الزمار درعا تكريمية بإسم قائد الجيش الى ابو حمدان والشمالي.

وفي الختام، تم تقديم منح مدرسية وهدايا تذكارية لاطفال واسر الشهداء.