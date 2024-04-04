قتلى و جرحى في حريق كبير داخل مستودعات في بلدة بقاعية

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني:

تمكن عناصر الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ الساعة ١٣:٠٠ ولغاية الساعة ١٦:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٤/٤/٢٠٢٤، معززين بالآليات من مراكز متعددة، من إخماد النيران التي اندلعت داخل مستودعات تحوي مواد سريعة الاشتعال كالاسفنج المستخدم في تحضير باقات الورد والازهار المجففة وسواها من انواع الزينة واكوام من الاخشاب في المرج البقاعية.

وقد أسفر الحريق عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى. وبعد سحب جثتي القتيلين واخلاء الجرحى تولى العناصر نقل إحدى الجثتين الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، فيما تولت جهات اخرى نقل الجثة الثانية والجرحى الى مستشفيات المنطقة وذلك عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

ويواصل العناصر العمل على تبريد رقعة الحريق منعا من تجدده.