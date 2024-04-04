جمعية الارض تكشف تعديات بيئية على جسر الحجر الطبيعي في كفرذبيان

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أعلنت "جمعية الأرض - لبنان"، في بيان "ان محيط جسر الحجر الطبيعي في كفردبيان، المصنّف موقعا طبيعيا بموجب المرسوم 434 الصادر بتاريخ ١٩٤٢/٣/٢٨، يتعرض لتعدّيات بيئيّة فاضحة، حيث تقام عدّة أعمال بناء وحفريّات وشق طريق في هذه المنطقة الحسّاسة بيئيّاً ضمن شعاع الحماية للجسر المحدّد بثلاثمائة متر بحسب المرسوم نفسه، وضمن حرم موقع نهر الكلب الطبيعي المحمي من قبل وزارة البيئة بموجب القرار ١/٩٧ الصادر في ١٩٩٨/٧/٢.

وأِشار البيان الى "أن هذا النوع من الأعمال يخضع حكماً لمرسوم أصول تقييم الاثر البيئي رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣. ويتوجب على بلديّة كفردبيان التحرك سريعاً لوضع حد لهذه الجريمة في حق بيئة لبنان وإرثه الطبيعي".

وختم :"لا يجوز التذرع بجل القانون!".