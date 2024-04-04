القاضية اسكندر تتابع استرداد أملاك الدولة وهذه المرة في كفررمان... وهذا ما طلبته "كاليبر" من اللبنانيين!

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كشفت "مجموعة كاليبر للقضاء الحر": "تستمر معارك رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل الرئيسة هيلانة اسكندر لاسترداد أملاك الدولة المستولى عليها بطرق غير قانونية، فبعد قرار محكمة استئنافية الجنوب باسترداد ملايين الأمتار في الناقورة، ها هي تتقدم باعتراض الغير لاسترجاع ملايين الأمتار في بلدة كفررمان- النبطية استولى عليها أحد المواطنين بطريقة غير شرعية وهناك المزيد في مناطق أخرى سنوردها تباعا" ....

وأضافت: من هنا تطلب مجموعة كاليبر للقضاء الحر من كل مواطن لديه مستندات أو إخبارات بشأن أملاك عامة او مشاعات مستولى عليها من قبل أفراد من دون وجه حق التواصل معها على الخاص عبر قنواتها في مواقع التواصل الإجتماعي، للقيام بالمقتضى القانوني في هذا الشأن

كل الدعم والإحترام للقاضية اسكندر على كل جهودها التي تصب في مصلحة المواطن قبل الدولة.