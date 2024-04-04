living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سفارة أوكرانيا تردّ على مقال للسفير الروسي!

4
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردت سفارة أوكرانيا على مقال للسفير الروسي ألكسندر روداكوف وقالت في بيان:" بالنسبة إلى الشعب الأوكراني، الذي يعاني يوميًا قصف المدن بالقنابل الجوية الروسية، وتدمير البنية التحتية الحيوية (وهو ما يفتخر به أصحاب البروباغاندا أنفسهم)، والذي يعاني التعذيب في الأراضي المحتلة على يد الجيش الروسي، فإن تصريح السفير الروسي أولكسندر روداكوف حول "عدم تورط" الجيش الروسي في عمليات القتل الجماعي في مدينة بوتشا ليس بشيء جديد، فالديبلوماسية الروسية فقدت المهنية والمصداقية في تصريحاتها وتحولت إلى جزء من الدعاية، وأصبحت الوقاحة والغطرسة والتضليل الوجه الجديد للسلك الدبلوماسي للاتحاد الروسي".

أضافت:"منذ عامين، في 31 آذار تم تحرير مدينة بوتشا من الغزاة، والآن يعود المجرم إلى مسرح الجريمة في الفضاء الإعلامي. روسيا تستمر بطريقة خرقاء في تبرئة نفسها وتحويل اللوم عن نفسها. لكن جنود الفوج 234 المحمول جواً من بسكوف (أو ما تبقى منهم) يعرفون الحقيقة هم وأقاربهم، لأن المحررين الأبطال كانوا يتفاخرون في محادثاتهم الهاتفية حول جرائم القتل والتعذيب وسرقة المدنيين التي ارتكبوها".

تابعت:"الرواية الأولى للسفير الروسي عن «بادرة حسن النية» هي مرآة ملتوية لخيالهم. الجيش الروسي لم يتراجع وهو يجرّ أذيال الخيبة إلا عندما تلقى صداً لائقاً. لقد زادت تباعاً بادرات حسن النية هذه - فتحرير منطقة خاركيف أصبح بلغة نظام بوتين إعادة تموضع، والانسحاب من مدينة خيرسون أصبح تموضعاً في مواقع أكثر ملاءمة وبالتالي، فإن المحتلين لم يكن لديهم أي نوايا حسنة في منطقة كييف، وعلى العكس من ذلك فهم تركوا المئات من القتلى ليس فقط في بوتشا، ولكن أيضًا في البلدات المجاورة". ثانيا، تم إجراء تحقيقات مستقلة في مأساة بوتشا من صحافيين  من بي بي سي، بيلد، رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، بيلينجكات، دويتش فيله، الغارديان، نيويورك تايمز، وأسوشيتد برس. لقد رأى الصحافيون بأم أعينهم جثث الأشخاص الذين تم إطلاق النار على أجسادهم وهم مقيدي الأيدي، وقد تعرضوا للتعذيب في أقبية منازلهم. هذه القسوة صدمت العالم، ولم يبقَ إلا روسيا وحدها التي تواصل التأكيد لنفسها  أن جيشها لم يفعل ذلك. ولكن القاتل الذي يقتل مرة، لا يمكن أن يتوقف، لذلك بعد عودة هؤلاء الناجين القلائل إلى أراضي روسيا، يجب أن نتوقع جرائم قتل جديدة، ولكن هذه الكرة لمواطنيهم".

وقالت:" ثالثاً، يستند السفير إلى التحقيق الذي أجرته صحيفة The Guardian، والذي يُزعم أنه أثبت أن "معظم الوفيات حدثت نتيجة للألغام المضادة للأفراد التي يستخدمها الأوكرانيون". في الواقع، كانت الاستنتاجات التي توصلت إليها صحيفة The Guardian تتعارض تمامًا مع تلك التي نشرتها الدعاية الروسية. بالإضافة إلى ذلك، فالجيش الروسي يمتلك عددًا كبيرًا من نفس الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب استنتاجات خبراء الطب الشرعي الذين عاينوا جثث القتلى من سكان بوتشا، فإن 85% منهم ماتوا متأثرين بطلقات نارية من أسلحة خفيفة، معظمها في الرأس. إن وحشية وهمجية المحتلين الروس في بوتشا وغيرها، دانها قادة أكثر من 50 دولة وأكثر من 20 منظمة دولية. وأيدت 44 دولة المبادرة الأوكرانية لإنشاء محكمة خاصة لروسيا لمحاكمتها على جريمة العدوان. أما بالنسبة لنداءات السفير روداكوف إلى الأمم المتحدة، فدعونا نذكره بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 آذار 2022، والذي يلزم روسيا بوقف الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا.

ختمت:" إن كان السفير الروسي في لبنان يأمل بشدة في ظهور الحقيقة وانتصارها، فسيُثبت المجتمع الدولي والدولة الأوكرانية حقيقة تورط كل المذنبين بارتكاب جرائم قتل وإبادة الشعب الأوكراني، وستحكم محكمة لاهاي على جميع المجرمين، لأن عشرات الآلاف من القبور في جميع أنحاء أوكرانيا تنتظر الحقيقة التي ستهزم الأكاذيب الروسية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   