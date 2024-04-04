تذكيرٌ من "الشؤون العقارية"!

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صدر عن وزارة المالية، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "تذكر المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 05 نيسان 2024 كما كل يوم جمعة من الاسبوع، بتسليم الدفعة الثالثة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع".



وأضاف البيان، "وذلك وفق آلية الاستلام ، بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه".



وتابع، "كما وتذكر انها حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي: محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)، محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل).

وختم، "ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل".