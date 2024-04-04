الجمهورية: السيد نصرالله: النصر آتٍ

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

شدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال فعالية «منبر القدس» على انّ «طوفان الأقصى حقق نتائج عظيمة وزلزل أسس الكيان الإسرائيلي، لكن بعض المنابر تعمل على تزييف الحقائق».

واضاف: «نقف وقفة إجلال وتقدير لجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق حيث تتحمّل التهديدات وتستمر بالرغم منها».

وقال: «الحرب قائمة منذ 6 أشهر والكيان السرائيلي لا يستجيب لأي دعوة دولية أو قانون دولي».

وتابع: «نحن في حاجة للصمود ومواصلة العمل في قطاع غزة وباقي الجبهات مع توفير الدعم اللازم».

واضاف نصرالله: «الكيان الإسرائيلي الذي لا يستطيع أن يبقى في لبنان وقطاع غزة فلا يمكنه الاستمرار في مشروع إسرائيل الكبرى».

وأكّد انّ «ما يجري في فلسطين والعالم هو طوفان أحرار نأمل أن يستمر ويكبر، ونقف وقفة إجلال وتقدير لجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق حيث تتحمّل التهديدات وتستمر بالرغم منها».

وختم: «نؤكّد أهمية الثبات والصمود ومواصلة العمل واليقين بأنّ النصر آتٍ، وهذا يرتبط بغزة وكل الجبهات المساندة والمشاركة».