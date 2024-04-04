نقاط وحواجز «قسد» أهداف ثابتة لمقاتلي العشائر العربية

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الوطن السورية: في ريف دير الزور، شنت قوات العشائر العربية هجمات قوية ومنظمة ضد ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، الموالية لقوات الاحتلال الأميركي، التي غدت مقارها وحواجزها في المنطقة أهدافاً ثابتة وشبه يومية لمقاتلي العشائر العربية.

وأوضحت مصادر عشائرية في ريف دير الزور الشرقي أن قوات العشائر العربية قتلت اثنين من مسلحي «قسد» لدى هجومها أمس بقذائف الـ«آر بي جي» على حاجز الشيحان ببلدة حوايج ذيبان شرقي نهر الفرات، ما دفع الميليشيات إلى إطلاق النار العشوائي صوب مدنيي البلدة انتقاماً من قوات العشائر، من دون التأكد من سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وبيّنت المصادر لـ«الوطن» أن مقاتلي قوات العشائر العربية هاجموا نقاطاً عسكرية لـ«قسد» في بلدتي ذيبان والطيانة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات خلال الاشتباك معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن «قسد» استنجدت بقوات الاحتلال الأميركي في قاعدة حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، التي بدورها سيرت رتلاً عسكرياً جال على بلدات ذيبان وحوايج ذيبان والشحيل، والأخيرة هاجم فيها مقاتلو العشائر العربية أول من أمس إحدى نقاط الميليشيات العسكرية بريف دير الزور الشرقي.