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عناوين الصحف ليوم الخميس 4 نيسان 2024

4
APRIL
2024
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الأخبار: إسرائيل مستنفرة: مراوحة «العاجز»

تداعيات اقتصادية واستراتيجية واجتماعية لـ«جبهة الشمال»: إسرائيل وتحدي الهروب الكبير

 

 

 

نداء الوطن: إسرائيل: الحرب صعبة علينا وكارثة على بيروت والجنوب
إيران تتوعّد بـ"صفعة" ونصرالله يهاجم "المنافقين"

 

 

 

 


اللواء: رفض أميركي - فرنسي متجدِّد للتصعيد.. ونصرالله يرسم مسار الرد على «قصف القنصلية غداً»
ميقاتي يطلق نفير المواجهة مع حملة تستهدفه .. ومطالب أوجيرو أمام مجلس الوزراء

 

 

 


البناء: إيران للردّ على غارة القنصلية… والكيان على قدم واحدة مستنفراً يدعو الاحتياط / غانتس: الانتخابات المبكرة في التداول… ومواجهات تل أبيب تحذير من حرب أهلية / قادة محور المقاومة من منبر القدس: الطوفان غيّر المعادلات ولا عودة إلى الوراء /

 

 

 

 

النهار: إسرائيل لـ"حزب الله": نفضل التوصّل إلى اتفاق

 

 

 

 

الجمهورية: حراك إستطلاعي لواشنطن وباريس
سوريا ولبنان في الدائرة الخطرة

 

 

 

 

l'orient le jour: Au Liban-Sud, la cohabitation entre chiites et chrétiens mise à l'épreuve

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: ثلاثة احتمالات للرد الإيراني على استهداف قنصليتها بدمشق بحسب مقربين من الحزب لـ «الأنباء»
الشارع يترقب تداعيات المنطقة ولا يحبذ وضع بيروت في الواجهة

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: مؤسس «وورلد سنترال كيتشن»: إسرائيل استهدفت عمالنا «بشكل منهجي»

 

 

 

 

الوطن السورية: تشييع الشهداء الإيرانيين من المستشفى العسكري في دمشق.. وزير الدفاع: هؤلاء الأبطال شركاؤنا في الدم … مشروع بيان روسي في مجلس الأمن.. طهران تؤكد حتمية الرد وإسرائيل تتأهب جوياً

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