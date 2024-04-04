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أسرار الصحف ليوم الخميس 4 نيسان 2024

4
APRIL
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

رأت مصادر إعلامية أن هناك حملة استفزاز يتعرّض لها محور المقاومة وإيران تحت عنوان الاتهام بعدم الردّ على الغارة التي استهدفت القنصليّة الإيرانية وأن هذه الحملة قدمت خدمة تسويقية مجانية من أعداء للمقاومة كتمهيد تشويقيّ للرد الإيراني الآتي وردع استباقيّ ذاتيّ من أعداء المقاومة والمحور لأنفسهم تجاه أي اتهام للرد عند حدوثه بالمغامرة، طالما أنهم استخدموا كل ذخيرتهم الكلاميّة للقول إن عدم الرد سقوط أخلاقي فباتوا ملزمين بالصمت عند حدوث الردّ باعتباره استجابة لواجب أخلاقي.


خفايا
يترقب الإسرائيليون كلمات يوم القدس لقادة محور المقاومة بعدما ظهر كما تقول وسائل إعلامهم أن كلمات منبر القدس لم تتطرّق إلى الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية والرد عليها وتعكس وسائل الإعلام الإسرائيلية حالة القلق من الرد الإيراني التي يشترك فيها الشارع مع القادة، والخشية من أن تكون الغارة سبباً لاستهداف نوعيّ وتهديد وجوديّ كان الكيان يستطيع تفاديه فتصير الغارة فشلاً يشبه فشل الطوفان.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
حددت دوائر على اطلاع ما بعد عيد الفطر وقتاً متاحاً لضربات الرد على استهداف قيادات في الحرس الثوري في دمشق..


غمز
يطل وزير خدماتي بين الحين والآخر على المشهد، متحدثاً عن اقتراحات لوسيط أميركي في شؤون الكهرباء من دون أي ملمح إيجابي أو جدي!


لغز

لم تتمكن دوائر وزارة المال من استيعاب طوابير المكلفين الآتين لتسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب في المراكز المالية المخصصة لهذه الغاية.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

نقل أحد وزراء الثنائي الشيعي عائلته للعيش خارج لبنان بعد تصاعد حدة الاشتباكات على الحدود الجنوبية والغارات على البقاع في وقت ارتفعت نبرة مواقف هذا الفريق الداعية إلى الصمود والدفاع عن غزة.

 

اصطحب وزيران سابقان في «اللقاء الديمقراطي» نجليهما للمشاركة في مراسم تأبين زميل لهما، الا أنّه طُلب منهما عدم المشاركة ضمن الوفد الرسمي.

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