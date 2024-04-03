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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

ما هي النتائج السياسية لطوفان الأقصى؟ حول هذا السؤال، تتناقض الاجوبة، بين من يعتبر ان عملية 7 تشرين الاول التي نفذتها حماس، ادت عملياً الى اعادة الاحتلال الاسرائيلي الى غزة، والى تكبيد الشعب الفلسطيني خسائر لا تعوَّض بالأرواح، ودماراً لن تتمكن كلُّ مساعدات العالم من تعويضه.

وفي المقابل، وجهة نظر أخرى يتبناها محور المقاومة، حيث تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم لمناسبة يوم القدس العالمي، عن تضحيات جسام، لكنه اعتبر أن هناك نتائج عظيمة أيضا، مشددا على أهمية اكتشافها وتبيانها للناس، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية الثبات والصمود ومواصلة العمل واليقين بأنّ النصر آت، سواء في غزة، أو على كل الجبهات المساندة والمشاركة.

أما سياسياً، فالأبرز اليوم اعلان رئيس الوزراء القطري أن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين لمناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني.

وفي لبنان الذي يبقى اسير حرب غزة حتى اشعار آخر، دوران في حلقة مفرغة، تبدأ بالسيادة المنقوصة ولا تنتهي بسرقة أموال المودعين، مروراً بالفراغ الرئاسي وتداعيتها على مختلف المؤسسات… وكل ذلك على وقع شعارات بلا أفق، ينجرُّ خلفها بعض الناس، لكنَّ حقيقتها بات يدركها الجميع