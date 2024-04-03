living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الوضع الجنوبي يواجه المخاطر الكبرى... والتوافق الرئاسي في ثلاجة انتظار صحوة الداخل وزيادة الرعاية الخارجية... والعربية

3
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

على الرغم من فترات الهدنة القصيرة التي يشهدها جنوب لبنان، فإن المخاطر الكبرى لا تزال تجثم أمام الجنوبيين وجميع اللبنانيين. العدوانية الإسرائيلية تواصل استفزازاتها واستهدافَها المدنيين مع عناصر المقاومة، في الوقت الذي يراقب اللبنانيون كل التحركات الداخلية وعناصر صياغة التسوية المقبلة، ويأملون حماية بلدهم من تداعيات حرب غزة. فلبنان وشعبه على الرغم من كل التضامن مع الفلسطينيين في نضالهم، من المفترض ألا ينزلقا إلى حرب عسكرية يجب أن ينحصر عبئها بالشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يواجه فيه الوطن اللبناني أخطر الأزمات المالية والإقتصادية التي أصابته في تاريخه الحديث.

على خط مواز، كانت بيروت تحتضن برعاية حزب الله مؤتمراً لحركات المقاومة المدعومة إيرانياً، فلسطينية كانت أم عراقية، وأكدت جميعها استمرار الصراع العسكري مع إسرائيل ومحورية حرب 7 تشرين الأول. وقد اعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية أنه "سقطت في هذه المعركة كل الأوهام التي صنعها العدو لنفسه ولجيشه وقدراته"، في الوقت الذي اعتبر فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن "طوفان الأقصى أطلق طوفان أحرار"، مثمناً "إنجازات المقاومة بقطاع غزة في وجه أقوى جيوش المنطقة".

وفي الملفات الداخلية، تبقى الساحة السياسية في حال انتظار لثغرة في جدار الأزمة الرئاسية. فالإيجابية التي سُجّلت بين التيار الوطني الحر ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تتطلب استكمالاً ومتابعة لجهة صياغة الإطار التفاهمي والحواري حول رئيس الجمهورية العتيد، والملفات التي يفترض أن يمنحها الأولوية. على أن المساعي الداخلية من أي طرف أتت، تحتاج في موازاة ذلك عيناً خارجية وتحديداً عربية، قادرة على دفع المساعي الداخلية قدماً، ورعاية أي حوار يمكن أن يبادر اليه اللبنانيون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   