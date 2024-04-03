"الشتاء" راجع... اليكم طقس الايام القليلة المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تبقى مرتفعة نسبيًا على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءاً من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يخفّ تأثير الكتل الهوائية الحارة نسبيًا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيًا اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء خصوصاً في المناطق الساحلية، وتنحسر تدريجيًا صباح يوم الجمعة بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا متمركز حاليًا فوق اليونان، يؤدي الى أمطار متفرقة أحيانًا اعتبارًا من ليل الجمعة/السبت، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان مطلع الأسبوع المقبل بمنخفض جوي آخر يكون أكثر فعالية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرنيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب بدءاً من مستويات منخفضة، مما يؤدي إلى سوء في الرؤية خلال الليل.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تبقى مرتفعة نسبيًا على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية.

الجمعة: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانًا، مترافقة برياح ناشطة خصوصاً شمال البلاد.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على الجبال، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة على المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً.

-الحرارة على الساحل من 13 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 21 درجة، في الداخل من 11 إلى 25 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًا، غربية الى جنوبية غربية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط نهارًا، يسوء مساء بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و95 في المئة.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،25.

-ساعة غروب الشمس: 18،59.