"الأموال غير مؤمنّة"... تعليق من القرم على اضراب موظفي اوجيرو

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أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في حديث اذاعي أن "مطالب موظفي أوجيرو ستُعرض يوم غد على طاولة مجلس الوزراء، وتتعلق بالمراسيم التي أُقرت في المجلس ولها علاقة بالدفع للموظفين" ، مشيراً إلى أن الأموال غير مؤمنّة اليوم وأن دوره كوزير يتمثل بتأمين الأموال للقرارات المتخذة سابقاً".

أضاف: "نحاول الآن تأمين التمويل لما تم إقرارُه سابقاً، ونتمنى حل هذه المعضلة في الجلسة غداً".

ولفت القرم إلى أن "استمرار تحرك موظفي أوجيرو مناط بهم لا بنا كوزارة، بشرط التحلي بروح المسؤولية لأن الانترنت هي مسألة مهمة للموظفين وللبلد والقطاع الصحي والاقتصاد الوطني"، مشددا ع