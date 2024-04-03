شّحنة من حشيشة الكيف داخل أكياس من البنّ!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار العمليات التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات إلى خارج الأراضي اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معطيات مؤكّدة لشعبة المعلومات حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة من حشيشة الكيف مخبّأة داخل شحنة من البنّ والشاي وعلب تحتوي مكوّنات لتحضير الحلويات الى إحدى الدول الأوروبية عبر مرفأ بيروت.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلاميّة والتقنيّة لكشف هوية أفراد الشبكة المذكورة وتحديد مكان وجود الشّحنة وضبطها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة وفي خلال ساعات، إلى تحديد مكان وجود الشحنة التي تم نقلها من منطقة البقاع إلى محلة مار مخايل.

بناء عليه، اعطيت الأوامر للعمل على مداهمة المستودع المخبّأة داخله الشحنة في محلة مار مخايل وضبط المخدرات قبل نقلها الى مرفأ بيروت. حيث وبالتاريخ ذاته، دهمت قوة من الشعبة المستودع وضبطت داخله /27/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبّأة داخل أكياس من البن.

أجري المقتضى القانوني بالمخدّرات التي جرى ضبطها، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورّطين بالعمليّة".