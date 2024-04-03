وفد نيابي إلى واشنطن لعرض الوضع في لبنان

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الأنباء الكويتية: كانت لقاءات للسفيرة الأميركية ليزا جونسون مع عدد من السياسيين والنواب. وزارت أمس المجلس النيابي والتقت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في إطار التحرك الذي تقوم به.

وذكرت المعلومات أن وفدا نيابيا يضم ممثلين عن أحزاب «القوات اللبنانية» والكتائب و«حركة الاستقلال»، إضافة إلى نواب التغيير سيزور واشنطن لعرض الوضع في لبنان ورؤية المعارضة للخروج من الأزمة والوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، من خلال العمل على فك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والوضع على الحدود المعلق على هدنة غزة.