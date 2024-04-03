أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تفاوتت تحليلات التبرؤ الأميركيّ من مسؤوليّة الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، خصوصاً أن التبرؤ تضمّن إعلان مسؤوليّة «إسرائيل» التي لم تعلن رسمياً مسؤوليتها وفي الرد الأميركي الرسمي لإيران تأكيد على أن تل أبيب أخطرت واشنطن بالغارة، لكن بعد إقلاع الطائرات وثمة من قرأ في الموقف الأميركي تغاضياً عن رد إيراني مقبل لضمان عدم استهداف مواقع أميركية، بينما رأى آخرون أنه محاولة لإعادة فتح قناة الحوار تحت عنوان تخفيض التصعيد عبر التعاون لحل شامل، لكن إيران تبدو غير راغبة بالكلام قبل الرد.

خفايا

توقعت مصادر أمنية أن يتم تأجيل أيّ رد كبير على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى ما بعد يوم القدس بعد غد الجمعة الذي يتوقع أن يكون يوماً لخروج الملايين في عواصم ومدن العالم والمنطقة دعماً للمقاومة والقدس وغزة، ورمزيّة اليوم سوف تسمح بصدور مواقف تمهّد للردّ الذي وعدت القيادات الإيرانية بأنه آتٍ لا محالة وأن “إسرائيل” سوف تندم على فعلتها بسببه.



اللواء: أسرار

غمز

لم تُبدِ شخصية حماسة للدخول على خط التبريد بين مرجعيَّتين مدنية وروحية، على خلفية المسؤولية في الاستحقاق الرئاسي..

همس

قرَّرت جهة دولية إجراء تحقيق في الجنوب، على خلفية استهداف جنودها، آخذة بعين الاعتبار حساسية الموقف على الأرض.



لغز

يتناقل أصحاب توطين المعاشات والرواتب في المصارف معلومات، تستغرق بين الفضائية والتسلية، أن انعدام العملة الورقية اللبنانية، لأسباب المضاربة عشية الأعياد، هو وراء تأخير الرواتب والمساعدات..

نداء الوطن: خفايا

يتعرّض مسؤول نقدي كبير لضغط من محيطين بمرجعيته السياسية، لاعتبارات شخصية ومهنية.

يجدد وزير بارز اتصالاته بمسوؤلين في صناديق دولية واقليمية، تحضيراً لاستكمال مسيرته المهنية، بعد فشل خطط الحكومة الاقتصادية - المالية وإصابته بالإحباط جراء ذلك.