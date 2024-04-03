عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2024

الأخبار: «طوفان» الأردن: جبهة جديدة للمقاومة
«معادلة المقاومة» تُجنّ إسرائيل: لنثأر من إيران... رأساً
تحقيقات رميش: عبوة فُجّرت بمراقبي الهدنة؟
النهار: ورقتا عمل أميركية وفرنسية لمنع التصعيد... ولا رئاسة
البناء: المنطقة نحو التصعيد: غارة إسرائيليّة على القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.. وقادة شهداء / الخامنئي وقادة إيران: الرد آتٍ… واشنطن تتبرأ وطهران تؤكد شراكتها بالمسؤوليّة / تنديد عربيّ وعالميّ بالغارة الاسرائيلية وموسكو تحذّر من تداعيات بالغة الخطورة /
اللواء: الموقف المتدحرج جنوباً.. صواريخ الحزب عند نهاريا
الجمهورية: الإستحقاق الرئاسي يتحرك بعد الفطر
كيف ستتصرف إيران بعد سقوط الخط الأحمر؟
نداء الوطن: قيادي "الحرس" الذي قضى في دمشق عضو في شورى "الحزب"
خامنئي يهدّد والأنظار نحو نصرالله... إسرائيل: الثمن سيكون باهظاً
l'orient le jour: Frappe contre l’Iran à Damas : ce que les Iraniens prévoient pour la riposte
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مستشار حكومي كبير لـ «الأنباء»: جهود حثيثة للتقدم والابتعاد عن تشعبات الإقليم
ربط الاستحقاق البلدي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشديد على الإمساك بالأمن
الشرق الأوسط السعودية: إيران تتعهد بمعاقبة إسرائيل... وتشكو استهداف قنصليتها لمجلس الأمن
خامنئي تحدث عن انتقام على يد رجاله ونواب يطالبون بضرورة الرد... عبداللهيان سلم سفير سويسرا رسالة احتجاج
الوطن السورية: غوتيريش حذر من إساءة التقدير.. الاتحاد الأوروبي قلق.. واشنطن: لا ندعم استهداف المنشآت الدبلوماسية.. وطهران: ستتم معاقبة الكيان على جريمته … الرئيس الأسد معزِّياً نظيره الإيراني: الكيان بُني على القتل وسفك الدماء والتهجير والسلب