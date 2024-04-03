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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2024

3
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الأخبار: «طوفان» الأردن: جبهة جديدة للمقاومة

«معادلة المقاومة» تُجنّ إسرائيل: لنثأر من إيران... رأساً
تحقيقات رميش: عبوة فُجّرت بمراقبي الهدنة؟

 

 

 


النهار: ورقتا عمل أميركية وفرنسية لمنع التصعيد... ولا رئاسة

 

 

 


البناء: المنطقة نحو التصعيد: غارة إسرائيليّة على القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.. وقادة شهداء / الخامنئي وقادة إيران: الرد آتٍ… واشنطن تتبرأ وطهران تؤكد شراكتها بالمسؤوليّة / تنديد عربيّ وعالميّ بالغارة الاسرائيلية وموسكو تحذّر من تداعيات بالغة الخطورة /

 

 

 


اللواء: الموقف المتدحرج جنوباً.. صواريخ الحزب عند نهاريا

 

 

 



الجمهورية: الإستحقاق الرئاسي يتحرك بعد الفطر
كيف ستتصرف إيران بعد سقوط الخط الأحمر؟

 

 

 

نداء الوطن: قيادي "الحرس" الذي قضى في دمشق عضو في شورى "الحزب"
خامنئي يهدّد والأنظار نحو نصرالله... إسرائيل: الثمن سيكون باهظاً

 

 

 


l'orient le jour: Frappe contre l’Iran à Damas : ce que les Iraniens prévoient pour la riposte

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: مستشار حكومي كبير لـ «الأنباء»: جهود حثيثة للتقدم والابتعاد عن تشعبات الإقليم
ربط الاستحقاق البلدي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشديد على الإمساك بالأمن

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: إيران تتعهد بمعاقبة إسرائيل... وتشكو استهداف قنصليتها لمجلس الأمن
خامنئي تحدث عن انتقام على يد رجاله ونواب يطالبون بضرورة الرد... عبداللهيان سلم سفير سويسرا رسالة احتجاج

 

 

 

الوطن السورية: غوتيريش حذر من إساءة التقدير.. الاتحاد الأوروبي قلق.. واشنطن: لا ندعم استهداف المنشآت الدبلوماسية.. وطهران: ستتم معاقبة الكيان على جريمته … الرئيس الأسد معزِّياً نظيره الإيراني: الكيان بُني على القتل وسفك الدماء والتهجير والسلب

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