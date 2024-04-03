living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسد لرئيسي: نؤكد ضرورة إسناد المقاومة ومحاسبة "إسرائيل"

3
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أجرى الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي اتصالاً هاتفياً، أمس الثلاثاء، تناولا خلاله العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

 

وأكد الأسد أن الاحتلال يبحث، عبر هذه الجريمة، عن "مفر للخروج من المأزق الذي يقع فيه أمام المقاومة في غزة، مشدداً على ضرورة إسناد المقاومة ومحاسبة هذا الكيان.

 

وقال إنّ هذه الجريمة غير المسبوقة ليست مجرد انتهاك للقوانين الدولية، بل تُظهر قمة الوقاحة والانحطاط الأخلاقي للكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن سلسلة جرائمه في فلسطین ولبنان وسوريا.

 

وخلال الاتصال، عزّى الأسد إيران شعباً وحكومة بشهادة العميد محمد رضا زاهدي وعدد آخر من المستشارين العسكريين.

 

من جانبه، أكد رئيسي أن هذا الهجوم يعكس مدى عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة، مشدداً على أن الكيان وداعميه سينالون عقوبة حتمية على جرائمهم الوحشية في غزة.

 

ولفت رئيسي إلى أنه عقب هذا الاعتداء أدرك الجميع في العالم أنّ "إسرائيل" لا تحترم أي قوانين ومعاهدات دولية، ولا تلتزم الأُسس الإنسانية، بينما تواصل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى دعمها بالمال والسلاح.

 

في مقابل ذلك، أدى العميد الشهيد محمد رضا زاهدي، الذي ارتقى في العدوان الإسرائيلي، دوراً كبيراً خلال فترة طويلة من الزمن لحماية القيم والمبادئ الإنسانية، وفق ما أكد رئيسي.

 

وأشار الرئيس الإيراني، في الاتصال، إلى أن دماء زاهدي ستعزز العلاقات العميقة بين إيران وسوريا، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين لمواجهة جرائم هذا الكيان.

 

وقال رئيسي إنّ تقاعس عدة دول عربية ومواقفها الضعيفة حالت دون اتخاذ موقف موحد ومنسجم بين الدول الإسلامية ضد "إسرائيل"، الأمر الذي جعلها أكثر جرأة ووقاحة في ارتكاب الجرائم.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   