إشادة من رابطة معلمي التعليم الأساسي بقرار تعاونية موظفي الدولة رفع قيمة المنح التعليمية

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صدرعن الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي البيان التالي:

أما وأنه قد صدر القرار عن تعاونية موظفي الدولة برفع قيمة المنح التعليمية إلى حد يقارب الأقساط وهذا ما كان ليكون لولا إخلاص وتفاني وتفهم مدير عام التعاونية الدكتور يحي خميس ومجلس الادارة .

إن رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان تقدر وتثمن عالياً القرار الحكيم والمنصف الذي اتخذته تعاونية الموظفين وهذا ليس جديداً على المدير العام د. يحي خميس المتفاني في خدمة الموظف وسبق أن قام بتحسينات لاستعادة تقديمات الاستشفاء.

إن الهيئة الإدارية تشكر د. يحي خميس على هذا الإنجاز وتتمنى لو أن في الدولة أشخاص مثله لإنجاز سلسلة رواتب جديدة.