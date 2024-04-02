بوصعب استقبل فرونتسكا.. الاعتداء على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق على طاولة البحث!

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس ظهر اليوم المنسقة الخاصة للامم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا حيث تناول النقاش الاعتداء الخطير الحاصل على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق الامر الذي يشكّل مؤشراً خطيراً حيث استنكر بو صعب الاعتداء معتبره خرقاً فاضحاً لكافة القوانين الدولية ، كذلك استنكر بو صعب الاعتداء الذي طال دورية لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني . كما تم البحث في ملف الانتخاب الرئاسي والبلدي حيث شدّد بو صعب على ضرورة اجراء هذه الانتخابات وعلى الحكومة تحمل مسوؤلية عدم تأجيل الانتخابات الإختيارية والبلدية.