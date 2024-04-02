بعد جريمة السيوفي المروعة.. نقابة اصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل: شركة وهمية تقوم بتوظيف عاملات مخالفين!

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صدر عن نقابة اصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل في لبنان البيان التالي:

ردا على ما نشرته وسائل الاعلام ومواقع شبكة التواصل الاجتماعي يوم امس حول "جريمة السيوفي المروعة ونسبت إلى عاملة في الخدمة المنزلية"

يهم مجلس النقابة أن يوضح ما يلي:

١- لا يوجد ترخيص لشركة أو مؤسسة في قطاع الاستقدام بإسم ATs office.

٢-من الممكن أن تكون شركة تنظيفات او شركة وهمية تقوم بتوظيف عاملات مخالفين لشروط الإقامة .

٣-ان عددا من العاملات اللواتي تركن عملهن يلجأن للعمل في شركات تنظيفات او من خلال اسماء وهميه وكلا الحالتين مخالفين لشروط الإقامة.

٤- أن مكافحة هذه الحالات يتطلب ملاحقة قانونية من قبل الأجهزة المختصة لان عواقبها وخيمة على المجتمع .

٥-اننا نتوجه لجميع المواطنين وحرصا على عائلتهم وتجنباً لأي مخاطر قد تنتج عنها السرقة او القيام بأفعال جرمية بعدم التعامل او التواصل مع اللذين يعملون بطريقة غير قانونية .

٦-نتوجه إلى المواطنين الكرام وعند طلبهم استقدام عاملة في الخدمة المنزلية التأكد بأن صاحب المكتب حاصل على ترخيص من وزارة العمل تفادياً للوقوع في المحضور من ناحية خسارة أموالهم او من ناحية متابعة وضع العاملة ، وتجنباً لاستغلال السماسرة اللذين يعملنا بطريقة غير قانونية ومخالفة لشروط استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.

اننا في مجلس النقابة بالتعاون مع وزارة العمل والمديرية العامة للامن العام سوف نستمر في ملاحقة المخالفين للحد من الآثار السلبية التي تلحق في قطاع الاستقدام وأصحاب العمل وكذلك الحد من استغلال العاملات من خلال شبكات واسعة في لبنان وخارجه تعمل على تحريض العاملات ترك مكان عملهم والعمل في هذه الشركات بطريقة غير شرعية .