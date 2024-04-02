"الخارجية" عن الهجوم في دمشق: يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الاقليميين والدوليين!

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تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، وتؤكد أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية.

تتقدم الوزارة بخالص العزاء من حكومة الجمهورية الاسلامية في إيران وأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما ترى الوزارة أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والاعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الاقليميين والدوليين.