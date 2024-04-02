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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس وقال: "أستغرب ردود بعض الجهلة والتافهين الذين هاجموني لأنني أدافع عن الأردن . أيها الجهلة إسرائيل تريد الأردن وطناً بديلاً لفلسطينيي الداخل ويبدو أنكم تريدون خدمة الإسرائيلي وأنتم تدرون ما تفعلون حتى لا أبرأكم."

وأضاف: "والبعض الآخر يريد الأردن مسرحاً للفوضى والحرب الأهلية لتدخله التنظيمات الإسلامية المتخصصة فقط بتخريب البلدان العربية كما حصل في سوريا والعراق ثم الإنطلاق من الأردن إلى الخليج لتخريبه . نعم أنا ضد الفوضى وضد فتح الدول للتنظيمات التخريبية".

وختم وهاب: "وحكيكم بيسوى قشرة بصله."