الموت يُفجع وزيرًا حاليا!

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غيّب الموت، السيدة نهاد عبدالله الخوري، شقيقة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – المتحف (الطبيه)، ثم يُنقل جثمانها بعد الصلاة إلى مدافن العائلة في تعلبايا حيث يُوارى في الثرى.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وحتى الثانية من بعد الظهر ويومي الأربعاء والخميس في 3 و 4 نيسان الحالي، من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وحتى السادسة مساء في صالون المطرانية.