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الوطن السورية: العدوان الإسرائيلي الأخطر على المنطقة

2
APRIL
2024
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الوطن السورية: متفلتاً من جميع الأعراف والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا عام 1961، نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً استهدف هذه المرة جزءاً من مبنى السفارة الإيرانية بدمشق والذي يضم القسم القنصلي وبيت السفير حسين أكبري، مخلفاً أضراراً جسيمة في المبنى.

العدوان الذي وقع في وضح النهار وقبيل الإفطار ووسط حالة الازدحام المعروفة التي تشهدها العاصمة في مثل هذا التوقيت، يعتبر التصعيد الأخطر حتى الآن، حيث لم تشهد طوال سنوات الحرب أي اعتداء على الممثليات الدبلوماسية في دمشق، ليكشف العدوان عن رغبة إسرائيلية جامحة لتوسيع الحرب التي لم تتمكن من حسمها في غزة طوال الأشهر الستة الماضية ولم ينجح إلا بارتكاب آلاف المجازر وتنفيذ حرب إبادة لم يعرف العالم مثيلاً لها.

الوطن السورية
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