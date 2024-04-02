الشرق الأوسط السعودية: "إسرائيل" تصفي بدمشق «غرفة عمليات الحرس»

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الشرق الأوسط السعودية: قصفت طائرات حربية إسرائيلية، أمس (الاثنين)، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وقتلت قائد «فيلق القدس» في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي الذي يُعدُّ «اليد اليمنى» لقائد الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» إسماعيل قاآني. كما قُتل في الضربة نائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي، إضافة إلى خمسة من عناصر «فيلق القدس»، أعلنت أسماءهم وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس»، في ما بدا تصفية لغرفة عمليات الجهاز في سوريا ولبنان. والهجوم هو الأول من نوعه من حيث استهداف إسرائيل المباشر لمبنى إيراني رسمي، بعدما كانت تستهدف مواقع وقادة ميليشيات في سوريا.

وأكد التلفزيون الرسمي السوري تعرض مبنى القنصلية الإيرانية للهجوم، فيما قالت «شبكة أنباء الطلبة» الإيرانية إن القصف استهدف مبنى القنصلية ومقر إقامة السفير، وأظهرت الصور أنقاض مبنى سُوّيَ بالأرض وسيارات طوارئ متوقفة بالخارج.

وقال السفير الإيراني حسين أكبري، في تصريحات للصحافيين، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مكان الحادث، إن إيران «لا تشعر بالقلق من أي إجراء تقوم به إسرائيل ونحن مع المقاومة». وأعلن أن بلاده «سترد بشكل حاسم» على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق.