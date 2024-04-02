الشرق الأوسط السعودية: المرصد السوري: فصائل مدعومة من إيران تهاجم قاعدة التنف الأميركية

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس الاثنين إن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران هاجمت قاعدة التنف الأميركية في سوريا بطائرة مسيرة.

وأضاف المرصد إن المجموعات المسلحة استهدفت القاعدة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم، مشيرا إلى أن تلك الجماعات كانت قد أوقفت هجماتها على القاعدة لأكثر من شهر.

وجاء قس بيان المرصد: «أسقطت الدفاعات الأرضية في قاعدة التنف، طائرة مسيرة انتحارية، في منطقة الكتيبة التي تبتعد أربعة كيلومترات عن القاعدة»، دون ورود معلومات عن أضرار.