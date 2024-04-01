هيئة بيروت الأولى في "التيار" تطالب بتنظيم النزوح السوري بعد جريمة السيوفي

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تستنكر هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر الجريمة النكراء التي حصلت في منطقة السيوفي في الأشرفية والتي أودت بحياة السيد نزيه الترك وتعرّض زوجته السيّدة هبة بك سلام للاعتداء بالضرب المبرح ما ادى إلى أن تكون بحالة حرجة، وذلك بهدف السرقة بتسهيل من العاملة السورية في المنزل الذي يقيم فيه المسنان.

ان هذا الوضع الأمني يطرح تحديات خطرة على أمن الأشرفية والعاصمة بيروت عموماً، لذا تطالب الهيئة الجهات الأمنية والقضائية بالإسراع لكشف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة وإنزال اشد العقوبات بهم.

ان الهيئة تشدد مجدداً على ضرورة قيام السلطات المعنية وخاصة بلدية بيروت والمخاتير بتنظيم واقع النزوح السوري، وهي تطلب من المواطنين توخي الحذر والانتباه لاسيما ان هذا النوع من الجرائم يهدد امن بيروت ومواطنيها.