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ترزيان معلقاً على جريمة الأشرفية: نطالب بإعادة نشر فوج حرس مدينة بيروت في الأحياء للسهر على أمن المواطنين

1
APRIL
2024
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علق النائب هاكوب ترزيان على جريمة الأشرفية فقال بتصريح له اليوم، جاء فيه:


أمننا مهتز وأمن المواطنين الأمنين في المنطقة التي يعتبرها الكثيرون المنطقة الأكثر أمانّا في وطننا. ليست عائلة الترك التي فقدت شيخها وشفا الله شيختها، هي صاحبة المصاب الأليم، بل كلنا أصبنا بالهول والخطر، أننا نعيش فعلًا في شريعة الغاب. نعيش في دولة تعاني الكثير حتى من أبسط مقومات العيش فيها.
من هنا دعوة متجددة للقوى الأمنية أن تتحمل مسؤوليتها في الأمن والأمن الإستباقي وعلى بلدية بيروت إعادة نشر فوج حرس مدينة بيروت في الأحياء للسهر على أمن المواطنين وأمن كل المناطق، لنقدم أبسط مقومات الحماية لأهلنا الذين نعدهم دائمًا أننا الى جانبهم ولكن الخطر انتقل من الشارع الى المنازل .
وأدعو أصحاب العقارات الذين يؤجرون أملاكهم بطريقة غير قانونية لجنسيات غير لبنانية للتوقف فورًا عن تأجير ممتلكاتهم بسبب الإكتظاظ السكاني بشكل كبير مما يصعّب عمل القوى الأمنية للسيطرة على الوضع.

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