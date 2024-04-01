فضل الله مهنئا اللبنانيين بالأعياد: نأمل أن تحمل هذه المناسبة سبيل الخلاص للوطن

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هنأ العلامة السيد علي فضل الله اللبنانيين بعامة والمسيحيين بخاصة بمناسبة عيد الفصح، وقال في بيان: إننا، وبمناسبة عيد الفصح الذي يأتي بعد أداء فريضة انتهاء الصوم لدى المسيحيين، بكل ما يمثله الصوم من معاني وقيم إنسانية وتزكية للنفس وتطهيرها من كل أنانية وحقد وبغضاء أتوجَّه بالتهنئة إلى اللبنانيين جمعيا، والمسيحيّين منهم على وجه الخصوص، سائلا المولى تعالى أن تحمل هذه المناسبة سبيل الخلاص لما يعانيه هذا الوطن من تحديات خارجية وداخلية ولاسيما الاعتداءات الصهيونية على سيادته وأرضه وان ينعم هذا الوطن بالأمن والسلام والعدالة والاستقرار وان تحل كل أزماته.