بعد الرصد والمراقبة... توقيف مروج مخدرات في الضاحية

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صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة, اليوم الاثنين, البـلاغ التّالـي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في الضّاحيّة الجنوبيّة".



وأضاف, "على أثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى: ي. ش. (من مواليد عام 1999، لبناني), بتاريخ 29-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلّة بئر العبد، على متن دراجة آليّة نوع "هاوجو" لون أحمر، تم ضبطها، إضافةً إلى ضبط كميّة من الكوكايين والماريجوانا وحشيشة الكيف، مقسّمة في طبّات بلاستيكية وأظرف، ومعدّة للترويج".



وتابع, "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في الضّاحية الجنوبيّة".

وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".