عقل: من Forry إلى Optimum عشرات العمليات المالية المصرفية بحوالي 10 مليار دولار..!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال: "من Forry إلى Optimum عشرات العمليات المالية المصرفية بحوالي ١٠ مليار دولار. هذه المليارات هي من "أموال المودعين" السايبة التي كانت في المصارف."

وأضاف: "في لبنان عدد قليل من القضاة قاموا بالتحقيق على رأسهم غادة عون وجان طنوس، بينما في أوروبا واميركا عشرات من المحققين والقضاة يقومون باللازم."

وأكمل: "نجح الإعلام المُرتشي اللبناني بتهميش هذه التحقيقات المهمة، بينما كل مسؤول ساكت عن هذه الجرائم هو شريك. رغم كل الصعوبات، ورغم الضغوطات، نحن لنا الشرف أن نكون رأس حربة ضد الفاسدين."