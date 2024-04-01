كيف هو الوضع جنوباً صباح اليوم؟

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، أن الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة، واطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

قرابة العاشرة ليلا أطلق العدو الإسرائيلي نيران اسلحته الرشاشة الثقيلة بإتجاه اطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب.

والجدير ذكره ان العدو يتعمد ضرب كل ما يشكل حياة واهدافا مدنية تتحرك وخاصة الشارع العام المتاخم للخط الازرق من الناقورة وحتى بنت جبيل وهو يسعى لتحقيق منطقة جغرافية عازلة خالية من السكان تشبه ما كان يسمى الشريط الحدودي سابقا قبل العام 2000.