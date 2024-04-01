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فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج للسوريين بعد غياب 12 عاماً

1
APRIL
2024
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الوطن السورية: كشف وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوزارة ستعلن اليوم الإثنين صباحاً عن رابط المنصة التي سيتم التسجيل من خلالها لأداء فريضة الحج لهذا العام.

 

الوزير السيد بين أن الفريق المعني بالتفاوض مع الجانب السعودي أنهى أمس المباحثات بهذا الخصوص، وبناء عليه أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لموسم 1445 من تاريخ 1/4/2024 وحتى يوم الثلاثاء 9/4/2024 من خلال منصة إلكترونية تم تصميمها خصيصاً للحج ومن خلال المراكز المخصصة لدى وزارة الداخلية.

 

الوزير شدد على أن الاتفاق جرى بأن تتولى الحكومة السورية حصراً ملف الحج وبإدارة وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي للمرة الأولى بعد غياب 12 عاماً.

 

ولفت الوزير السيد إلى أن التسجيل على المنصة يشمل كل السوريين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، لافتاً إلى أن سورية مثلها مثل باقي الدول لها «كوتاً» بالعدد المسموح له للذهاب للحج وهو واحد من كل ألف مواطن، وفي نهاية مهلة التسجيل سيتبين عدد الراغبين في أداء فريضة الحج.

 

وزير الأوقاف أكد أن الحجاج السوريين سينطلقون إن شاء اللـه إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار دمشق الدولي، وشدد على أن جميع الأمور اللوجستية التي كانت قيد النقاش قد جرى حلها، وقال: «كل العقبات اللوجستية انحلت والتأخير كان بسبب بعض القضايا التي أخذت بعض الوقت في التفاوض وناتجة عن الحصار المفروض على سورية».

 

وشــــــــــدد الـــوزير الســـــــيد على أن كل الإجـــــراءات تتـــــم عبــــــــر المنصـــة أوتوماتيكيــــاً، ولا يــــــوجد أي تدخل بشري.

الوطن السورية
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