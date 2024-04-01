عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 نيسان 2024

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النهار: الراعي ينتصر لثقافة السلام في الفصح... اسرائيل تنفذ اغتيالاً جديداً، و"اليونيفل" لـ"النهار": التصعيد قد يؤدي إلى صراع أكبر

الأنباء الكويتية: بري «المستاء» يلتزم الصمت ولا يساجل الراعي ويوصي بالتهدئة

طي اسم مرشح رئاسي طُرح مرحلياً .. وضوء أخضر للائحة قصيرة تضم متقدماً بين متساويين

الشرق الأوسط السعودية:ضغوط أميركية لفرض «خطة بديلة» حول رفح



الوطن السورية: خلال لقائه أساتذة اقتصاد بعثيين أكد أن الاشتراكية بالنسبة لنا هي العدالة الاجتماعية … الرئيس الأسد: مبدأ الدعم لا يجب التخلي عنه لا سياسياً ولا شعبياً ولا إيديولوجياً