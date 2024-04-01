دبلوماسي: "إسرائيل" اتخذت قرارا بجعل منطقة جنوب الليطاني "منزوعة الحياة"

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الأنباء الكويتية: في ملف الجبهة الجنوبية، فقد علمت «الأنباء» ان «الرسائل الدولية لاسيما الأميركية تتكثف وتتسارع محذرة من انفلات الأمور إلى حرب واسعة، وان السلوك الاسرائيلي ليس تهويلا انما جدي جدا.

وكررت الدعوة إلى لبنان للمبادرة بوقف اطلاق النار عبر الجبهة الجنوبية، معتبرة ان ورقة التهدئة بيده، وعليه ان يسارع إلى عمل تنفيذي قبل فوات الأوان.

وكشف مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء» ان حكومة الحرب الاسرائيلية اتخذت قرارا بجعل منطقة جنوب الليطاني بعمق من ثلاثة إلى خمسة كيلومترات منطقة منزوعة الحياة، بمعنى انها ستستهدف اي حركة في هذه المساحة ما سيؤدي إلى تهجير ما تبقى من مدنيين لا يزالون صامدين في بيوتهم، وان عمليات الاعتداء على قوات مراقبة الهدنة ومراكز الجيش اللبناني تندرج في هذا السياق.