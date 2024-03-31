نشاطان لهيئة قضاء زحلة في التيار وهيئة الراسيّة

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زار منسق قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ابراهيم أحمراني ووفد من هيئة القضاء، سيادة المطران جوزيف معوّض وسيادة المطران ابراهيم ابراهيم، للتهنئة بعيد الفصح المجيد. كما زار الوفد رئيس دير مار الياس الطوق الأب مطانيوس نصرالله والأب جاورجيوس شبوع، ورئيس دير مار أنطونيوس الأب جوزيف شربل.

وقدم كذلك وفد التيار الوطني الحرّ التهانئ بالعيد للنائب سليم عون في دارته، ولرئيسة الكتلة الشعبية السيّدة ميريام سكاف، منمنّيًا أن يحلّ السلام والأمان على لبنان والجنوب، آملًا تحلَّ قيامة وطن الأرز مع قيامة السيّد المسيح.

وبمناسة عيد الفصح المجيد، وزعت هيئة الراسية- زحلة في التيار الوطني الحر بيض الفصح بعد انتهاء قداس العيد في مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك في سيدة النجاة.